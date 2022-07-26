Израильско-арабский футболист, угрожавший евреям во время 11-дневной войны, покинул сборную Израиля

Мунас Даббур, который во время войны с Газой в мае 2021 года написал «Не думайте, что Аллах не знает о том, что творят беззаконники», покинул сборную Израиля по футболу.

Мунас Даббур, арабский израильтянин, играющий в сборной Израиля по футболу, объявил о своем уходе из команды.

«Я хотел бы сообщить вам о своем решении, что мое участие в сборной Израиля подошло к концу», — пишет он в Instagram. «Я хотел бы поблагодарить свою семью и всех, кто когда-либо поддерживал меня».

В прошлом году Даббур стал центром споров после того, как написал пост в Facebook на фоне войны с Газой в мае 2021 года. Даббур разместил фотографию Купола Скалы возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме вместе с цитатой из Корана: «Не думайте, что Аллах не знает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им передышку до того дня, когда их глаза будут смотреть в ужасе».

Позднее Даббур заявил, что его пост «выражал боль и не имел ничего общего с политикой». После этого сообщения он несколько месяцев не принимал участия в мероприятиях национальной сборной, но в августе вернулся, хотя некоторые болельщики освистали его, когда он вышел на поле.

Напомним, что протест против изменения климата задержал Тур де Франс в пятницу во время его 19-го этапа.

Курсор также сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.