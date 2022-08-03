Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» в первом матче квалификации Лиги Чемпионов

Матч выдался непростым для обеих команд. Киевляне на старте игры выглядели растерянными и позволили гостям создать несколько острых моментов, которые те, однако, не смогли воплотить в свое преимущество. Далее команды пристально присматривались друг к другу. Было много борьбы на каждом клочке боли, поэтому первый по-настоящему острый момент возник только на 16-й минуте. Прасс пробил на входе в штрафную, но вратарь киевлян Бущан вовремя отреагировал. После этого «Штурм» создал еще парочку неплохих моменты — форвард австрийцев Гойлунд в течение пяти минут упустил два случая – первый удар ногой отразил голкипер, а второй прошел мимо ворот.

Первый матч киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов нынешнего сезона завершился минимальной победой над австрийским «Штурмом».

К середине первого тайма динамовцы наконец-то прибавили в атаке и уже на 28-й минуте сумели открыть счет. Дубинчак после прорыва левым флангом прострелил в центр штрафной, где Караваев технично уложил мяч в угол.

После реализованного момента игра наконец-то изменилась и «Динамо» стало увереннее атаковать. «Штурм» же ушел в свою штрафную и выжидал шанса начать контратаку.

Второй тайм начался с атак киевлян, но вице-чемпион Австрии стал действовать дисциплинировано и не позволял хозяевам поединка заходить в свою штрафную. Киевляне были вынуждены перейти на удары с дистанции. Несколько раз игроки украинской команды опасно пробивали с линии штрафной, но им не хватало точности.

Игра так и завершилась минимальным преимуществом киевлян, что стало неплохой заявкой на выход в плей-офф квалификации.

Ответный матч состоится 9 августа в Граце.

Курсор также рассказывал, что сегодня, 3 августа, в Хайфе на футбольном стадионе «Самми Офер» состоялся первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов между хайфским «Маккаби» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу израильской команды.