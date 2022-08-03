«Маккаби» Хайфа разгромила «Аполлон» со счетом 4:0

Хайфский «Маккаби» одержал победу в матче с кипрской командой «Аполлон» в квалификации Лиги Чемпионов.

Сегодня, 3 августа, в Хайфе на футбольном стадионе «Самми Офер» состоялся первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов между хайфским «Маккаби» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу израильской команды.

На 38 минуте матча игрок команды «Аполлон» Матье Пеберн забил автогол, так «Маккаби» вышел вперед, однако при ощутимом преимуществе нашей команы, больше забить в первом тайме так и не удалось.

Зато во втором в ворота гостей влетело почти все, что создали израильтяне. На 54 минуте второй гол в ворота «Аполлона» забил полузащитник «Маккаби» Али Мохамед, а уже на 64 минуте повторил свой успех. А спустя еще 10 минут четвертый мяч в ворота кипрской команды забил наш нападающий Фратсди Пьеро.

К слову, букмекеры перед матчем не ошиблись — они считали «Маккаби» несомненным фаворитом этого матча.

«Курсор» писал ранее, что известный израильский футболист, который играл в украинском «Шахтере» официально подписал контракт с английским «Фулхэмом» — игрок пробудет там до конца сезона 2022-23.

Еще мы писали, что у норвежского футболиста Эрлинга Хааланди был великолепный шанс открыть свой счет в английском футболе, но он нелепо промахнулся. Он упустил шанс забить мяч в ворота «Ливерпуля».