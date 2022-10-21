Конкурент Роналду и Месси: легендарный футболист объявил о завершении карьеры

39-летний француз и нападающий итальянской «Салернитаны» Франк Рибери решил повесить бутсы на гвоздь.

Об этом он сообщил в Twitter.

Легенда футбола, имеющий прозвище «Лицо со шрамом», объяснил это решение усиливающейся болью в коленях. На этой почве врачи посоветовали ему завершить карьеру.

«Мяч останавливается. Чувства внутри меня – нет. Благодарю всех за это отличное приключение», – написал 39-летний Рибери.

Рибери считается одним из лучших футболистов современности, а также одним из самых выдающихся футболистов в истории французского футбола. В свое время Зидан назвал спортсмена «жемчужиной французского футбола».

Франк родился на северо-западе Франции в маленьком городе Булонь-сюр-Мер и вырос в бедном районе на окраине города. В 2-летнем возрасте он со своими родными попал в серьезное ДТП: авто, в котором они ехали, столкнулось с грузовиком, и мальчик ударился лицом о стекло. Это событие оставило на его лице два длинных шрама.

Позже Рибери предлагали провести пластическую операцию, которая бы полностью удалила шрамы, но он отвечал отказом и говорил, что они делают его сильнее. На фоне этого у него появилось интересное прозвище – «Лицо со шрамом».

Футбольная карьера француза началась в 1989 году молодёжной команде клуба «Конти Булонь» из его родного города. Спустя 7 лет он присоединился к академии «Лилля», но через 3 года ушел из-за проблем с дисциплиной. В том же году он стал игроком «Булони», где провёл два сезона.

После этих клубов он выступал с 2002-2005 за «Олимпик Алес», «Брест» и «Мец». В 2005 году он стал игроком «Галатасарая», но не добился значительных успехов. К счастью, следующие сезона в «Олимпик Марсель» стали результативными и уже в 2007 году он перебрался в «Баварию».

Игрой в немецком клубе он покорил весь мир и в своё время даже был конкурентом Роналду и Месси в борьбе за «Золотой мяч«. После 12-летнего периода в «Баварии» в 2009 году Рибери провел несколько сезонов в Италии, выступая за «Фиорентину» и «Салернитану».

За свою длительную карьеру футболист завоевал Кубок Турции, девять чемпионств, шесть Кубков и четыре Суперкубка в Германии, а также по одному титулу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе сборной Франции Рибери вышел в финал Чемпионата мира 2006 года и был признан лучшим игроком Европы в 2013 году.

Также «Курсор» сообщал, что известного футболиста исключили из команды после того, как он покурил на футбольном поле.