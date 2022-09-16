Легенда футбола выстоял в очереди 12 часов, чтобы попрощаться с королевой: обнародованы фото

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм подтвердил Sky News , что встал в очередь в 2 часа ночи в пятницу, и многие не замечали его до полудня.

Когда поклонники узнали, что он стоит в очереди, начали делать с ним селфи, из-за чего, как сообщается, очередь остановилась.

Бекхэм сказал репортерам, что это тяжелый день для всех и что ему «очень приятно слышать все истории от людей здесь».

«Самым особенным моментом для меня было получение Ордена Британской империи. Я взял [на церемонию] с собой бабушку и дедушку, которые были большими роялистами», — сказал он.

'I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty 'A sad day but it's a day to remember the incredible legacy she left' David Beckham told ITV News' @neilconneryitv he's queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB — ITV News (@itvnews) September 16, 2022 «Мне так повезло, что у меня было несколько таких моментов в жизни, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно помнить», — добавил он.

47-летний футболист провел 115 матчей за сборную Англии, сыграв на пяти крупных международных турнирах.