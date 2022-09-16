Легенда футбола выстоял в очереди 12 часов, чтобы попрощаться с королевой: обнародованы фото

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм подтвердил Sky News, что встал в очередь в 2 часа ночи в пятницу, и многие не замечали его до полудня.
Когда поклонники узнали, что он стоит в очереди, начали делать с ним селфи, из-за чего, как сообщается, очередь остановилась.
Бекхэм сказал репортерам, что это тяжелый день для всех и что ему «очень приятно слышать все истории от людей здесь».
«Самым особенным моментом для меня было получение Ордена Британской империи. Я взял [на церемонию] с собой бабушку и дедушку, которые были большими роялистами», — сказал он.
«Мне так повезло, что у меня было несколько таких моментов в жизни, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно помнить», — добавил он.
47-летний футболист провел 115 матчей за сборную Англии, сыграв на пяти крупных международных турнирах.
Бекхэм был отмечен орденом Британской империи в 2003 году за заслуги в спорте.
Великобритания объявила 10-дневный траур в прошлый четверг (8 сентября) после смерти королевы в возрасте 96 лет.
«Курсор» писал ранее, что после смерти Елизаветы II к исполнению королевских обязанностей сразу приступил ее старший сын, которого 10 сентября провозгласили королем Великобритании Чарльзом III.