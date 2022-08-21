Леннокс Льюис высказался о возможном бое Усика против Фьюри за абсолютное чемпионство

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBC, IBF и WBA Леннокс Льюис призывает украинца Александра Усика, накануне защитившего пояса WBA, WBO и IBF, и британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство.

Об этом Льюис сообщил в своем Twitter.

«Эй, ребята, мы можем наконец-то дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет — это большой срок, и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!», – написал британец.

Льюис также дал оценку субботнему поединку Усика против Энтони Джошуа, в котором украинец одержал победу судейским решением.

«Отличный бой Усика. Поздравляю с победой. Однозначно заслужил», — отметил Льюис.

Как сообщал Курсор, накануне Александр Усик одолел Джошуа в реванше. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.