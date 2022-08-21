Леннокс Льюис высказался о возможном бое Усика против Фьюри за абсолютное чемпионство

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBC, IBF и WBA Леннокс Льюис призывает украинца Александра Усика, накануне защитившего пояса WBA, WBO и IBF, и британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство.
Об этом Льюис сообщил в своем Twitter.
«Эй, ребята, мы можем наконец-то дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет — это большой срок, и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!», – написал британец.
Льюис также дал оценку субботнему поединку Усика против Энтони Джошуа, в котором украинец одержал победу судейским решением.
«Отличный бой Усика. Поздравляю с победой. Однозначно заслужил», — отметил Льюис.
Как сообщал Курсор, накануне Александр Усик одолел Джошуа в реванше. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.
Этот поединок был главным боксерским событием 2022 года в тяжелом весе. Усик и Джошуа во второй раз встретились в поединке за звание чемпиона мира.
Для Усика это был только четвертый бой в супертяжелом весе и первый в статусе чемпиона в этой весовой категории. Джошуа во второй раз пытался вернуть себе титулы.
Определять чемпиона пришлось судейскими записками – за 12 раундов боксеры не отправили друг друга в нокаут.
Они раздельным решением определили победителем Усика – украинец сохранил звание чемпиона мира.
После поражения Джошуа со злости выбросил чемпионские пояса Усика с ринга. Энтони пытался вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение. Затем, после небольшой дискуссии с тренерами, Джошуа вернулся на ринг, чтобы поговорить с Александром Усиком.
Сначала Джошуа кричал Усику: «Ты не выиграл этот бой!!!» Затем Джошуа взял микрофон и прямо в ринге сказал: «Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мои эмоции. Я не боксер-любитель, каким был в юности. Меня почти посадили в тюрьму, затем отпустили под залог, и я начал тренироваться. Если бы меня посадили, я бы не смог боксировать».
На пресс-конференции после боя Энтони Джошуа, успокоившись, рассказал о причинах своего поведения в ринге:
«Я был зол на себя. Как и все, когда ты злишься, ты делаешь безумные вещи. Когда я вернулся в ринг, я просто говорил от всего сердца. Сегодня вечером в моих доспехах появилась небольшая трещина, и вы увидели, как я из-за этого расстроился.