Лига чемпионов: Бенфика разгромила хайфский Маккаби и вышла на первое место в группе

«Маккаби» Хайфа разгромно уступила «Бенфике» в заключительном туре группы Лиги чемпионов и пропустила «Ювентус» в Лигу Европы.

«Бенфика» ошеломила «Пари Сен-Жермен», разместившись на первом месте в своей группе Лиги чемпионов после разгрома «Маккаби Хайфа» на выезде со счетом 6:1 минувшей ночью.

«Бенфика» уже заранее обеспечила себе место в следующем раунде.

Победа над Хайфой также продлила беспроигрышную серию «Бенфики» до 22 матчей подряд в этом сезоне.

«Бенфика» уже обыграла Хайфу дома, а также дважды одержала победу над «Ювентусом», сыграв вничью оба матча с «ПСЖ» дома и на выезде.

Хайфа, занявшая последнее место в группе, чья единственная победа на групповом этапе в этом сезоне была одержана дома против «Ювентуса», в предыдущем туре проиграла «ПСЖ» со счетом 7:2.

Последнее поражение «Бенфики» на выезде было ровно год назад, когда они проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 5:2.

Их беспроигрышная серия на выезде — самая длинная из 32 команд этого сезона в Лиге чемпионов.

«Бенфика» дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, прежде чем выбыла из турнира после поражения от «Ливерпуля».

«Маккаби Хайфа» — «Бенфика» — 1:6

Голы: Рамос, 20 (0:1). Чери, 26 пенальти (1:1). Муса, 59 (1:2). Гримальдо, 69 (1:3). Рафа Силва, 73 (1:4). Энрике Араужу, 88 (1:5). Жоау Мариу, 90+2 (1:6).

Ранее Курсор писал о другом матче Лиги чемпионов: Шахтер после разгрома вылетел в Лигу Европы.