Маккаби Хайфа проиграла ПСЖ в Лиге чемпионов после того, как ненадолго вырвалась вперед

«Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда обыграла гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.

В течение 13 великолепных минут «Маккаби» Хайфа, возможно, была величайшей футбольной командой в мире, когда лидировала в матче против «ПСЖ».

А затем реальность разрушил гол Месси, оставив стадиону «Самми Офер» только воспоминание — или это был сон — о той ночи, когда могло произойти одно из крупнейших потрясений в истории израильского спорта.

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В матче против «Пари Сен-Жермен», где играют такие звезды высшего дивизиона, как аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар и француз Килиан Мбапе, «Маккаби» Хайфа проиграла со счетом 3:1 в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА.

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Поражение было широко ожидаемо, но мало кто мог предсказать, что «ПСЖ» понадобится 88 минут, чтобы окончательно стереть внезапно реалистичные мысли о победе «Маккаби» Хайфы.

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Играя перед 30 421 аншлаговой толпой, «Маккаби» быстро опередил французскую команду на 24-й минуте, когда игрок сборной Суринама Тьяррон Шери забил в ворота «ПСЖ».

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Этот гол прервал серию из семи матчей подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, в которых «Хайфа» ни разу не смогла забить гол, начиная с 2002 года.

«ПСЖ» сравнял счет на 37-й минуте, когда Месси с близкого расстояния пробил мимо Коэна.

«ПСЖ» потребовалось 24 минуты после перерыва, чтобы, наконец, выйти вперед, когда Мбаппе нанес удар в дальний угол ворот.

Хайфа продолжала бросать вызов шаткой защите «ПСЖ», как и на протяжении всей игры. Когда время подошло к концу, Неймар реализовал гол и положил конец надеждам «Маккаби» на 88-й минуте.

Даже несмотря на поражение, Хайфа вышла с поля со звездами в глазах.

«Окончательный счет не запомнится, — говорится на сайте Sport5, — в то время как те 13 минут никогда не будут забыты».

Эта победа выводит «ПСЖ» на первое место в группе H европейского турнира.

«Хайфа» встретится с «Ювентусом» в Италии 5 октября.

Немногие израильские команды поднимаются даже до уровня группового этапа Лиги чемпионов. Для «Маккаби» Хайфа это третий раз.

«Маккаби» Тель-Авив дважды выходил в групповой этап, а Хапоэль «Тель-Авив» — один раз.

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