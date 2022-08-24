Лига чемпионов: хайфский Маккаби вышел в групповой этап, Динамо Киев вылетел

Во вторник, 23 августа, стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов 2022/2023. Израильтяне среди них.

Вчера сербская «Црвена Звезда» принимала на своем поле «Маккаби» Хайфа.

Первая игра между командами закончилась со счетом 3:2 в пользу израильтян. На 27-й минуте полузащитник «Црвены» Александар Пешич открыл счет в матче, в конце первого тайма Мирко Иванич укрепил лидерство хозяев, сделав счет 2:0.

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На 45+5-й минуте Даниэль Сундгрен сократил отставание, а на 90-й минуте Милан Павков отправил мяч в собственные ворота. Таким образом, «Маккаби» Хайфа впервые за 13 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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Киевское «Динамо» во второй раз проиграло «Бенфике» и покинуло турнир. Украинцы теперь попробуют свои силы в группе Лиги Европы.

Чешская «Виктория» на домашнем поле дожала «Карабах» и прошла квалификацию ЛЧ.

Все результаты дня:

«Бенфика» (Португалия) – «Динамо» (Киев, Украина) – 3:0 (результат первой игры – 2:0)

«Виктория» (Пльзень, Чехия) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:1 (0:0)

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – 2:2 (2:3)

Напомним, что видео реакции Криштиану Роналду на гол «МЮ» в матче против «Ливерпуля» набрало более 1,4 миллиона просмотров в сети.