Видео реакции Криштиану Роналду на гол Джейдона Санчо в ворота Ливерпуля стало вирусным

03:14, Сегодня
Спорт
криштиану роналду фото
Фото: depositphotos.com

Видео реакции Криштиану Роналду на гол «МЮ» в матче против «Ливерпуля» с подписью «Он просто хочет, чтобы старый Манчестер Юнайтед вернулся» набрало более 1,4 миллиона просмотров в сети.

37-летний форвард, которого по-прежнему связывают с уходом с «Олд Траффорд», сидел на трибуне, когда Джейдон Санчо вывел «Юнайтед» вперед уверенным голом.

После того, как Эрик тен Хаг оставил Роналду на скамейке запасных в понедельник вечером, пятикратный обладатель Золотого мяча сидел рядом с Энтони Марсьялем и Фредом, когда команда сделала счет 1:0.

Роналду, должно быть, был расстроен решением Тен Хага исключить его из стартового состава в понедельник, но на скамейке запасных «Олд Траффорд» на футболисте это никак не отразилось. Вы можете увидеть его реакцию на гол «МЮ» ниже.

В прошлом некоторые обвиняли форварда «Манчестер Юнайтед» в том, что ему плевать на клуб, к которому он впервые присоединился в 2003 году. Некоторые могут изменить свою позицию, увидев приведенный выше ролик.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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Автор материала:
Ирен Давид
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