Видео реакции Криштиану Роналду на гол Джейдона Санчо в ворота Ливерпуля стало вирусным

37-летний форвард, которого по-прежнему связывают с уходом с «Олд Траффорд», сидел на трибуне, когда Джейдон Санчо вывел «Юнайтед» вперед уверенным голом.

После того, как Эрик тен Хаг оставил Роналду на скамейке запасных в понедельник вечером, пятикратный обладатель Золотого мяча сидел рядом с Энтони Марсьялем и Фредом, когда команда сделала счет 1:0.

Роналду, должно быть, был расстроен решением Тен Хага исключить его из стартового состава в понедельник, но на скамейке запасных «Олд Траффорд» на футболисте это никак не отразилось. Вы можете увидеть его реакцию на гол «МЮ» ниже.