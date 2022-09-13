Лига чемпионов: один из ключевых игроков ПСЖ не сыграет в матче с хайфским Маккаби

27-летний футболист получил травму в победном для «ПСЖ» матче над Брестом со счетом 1:0. В среду французы сыграют с «Маккаби» Хайфа в Израиле.

Французский защитник «Пари Сен-Жермен» Пренель Кимпембе пропустит около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, поэтому у него остается мало времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира, сообщил клуб во вторник.

27-летний Кимпембе получил травму в субботу, когда «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0 над «Брестом».

Франция начнет защиту титула чемпиона мира против Австралии в Катаре 22 ноября.

«Преснел Кимпембе будет недоступен примерно шесть недель», — говорится в заявлении «ПСЖ».

Кимпембе — одна из нескольких ключевых французских звезд, которые получили травмы и выбыли из игры по мере приближения чемпионата мира. Полузащитник Поль Погба восстанавливается после операции на колене, Н’Голо Канте и Карим Бензема также выбыли из игры, получив травмы.

Французская команда встретится с «Маккаби» Хайфа в Израиле в эту среду.

На прошлой неделе во вторник вечером «Маккаби» Хайфа проиграл португальской «Бенфике» со счетом 2:0, продолжив свою кампанию в Лиге чемпионов.

Израильская команда участвует в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона 2009-2010 годов, когда она завоевала сомнительную награду, став первой командой, не забившей ни одного гола или сыгравшей вничью во всех шести матчах.

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