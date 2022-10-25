За Маккаби в матче футбольной Лиги чемпионов играет больше французов, чем за Пари Сен-Жермен

22:15, Сегодня
Спорт, Общество, Интересные факты
футбольный клуб psg фото
Фото: depositphotos.com

Это десятый случай в истории главного европейского клубного турнира, когда в составе соперника «ПСЖ» выступает больше французов, чем в составе самого парижского клуба.

Сегодня, 25 октября, футбольный клуб «Маккаби» Хайфа проводит матч против французского «Пари Сен-Жермен» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

В стартовом составе израильской команды оказалось больше французских футболистов (защитник Дилан Батубинсика и Пьер Корню), чем у парижан (нападающий Килиан Мбаппе).

Это десятый случай в истории ЛЧ, когда в составе соперника «ПСЖ» больше французов, чем у самих «парижан».

Игра «Маккаби» – «Пари Сен-Жермен» началась в 22.00.

Как сообщал Курсор, в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа уступила «ПСЖ» со счетом 3:1, но матч все равно стал волшебным, так как 30 000 болельщиков наблюдали за тем, как наша команда опередила гигантов футбола, по крайней мере, ненадолго.

В течение 13 великолепных минут «Маккаби» Хайфа, возможно, была одной из лучших футбольных команд в мире, когда лидировала в матче против «ПСЖ».

А затем реальность разрушил гол Месси, оставив стадиону «Самми Офер» только воспоминание о той ночи, когда могло произойти одно из крупнейших потрясений в истории израильского спорта.

Эта победа вывела «ПСЖ» на первое место в группе H европейского турнира.

Немногие израильские команды поднимаются даже до уровня группового этапа Лиги чемпионов. Для «Маккаби» Хайфа это третий раз.

«Маккаби» Тель-Авив дважды выходил в групповой этап, а Хапоэль «Тель-Авив» — один раз.

Ранее Курсор писал, что Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».

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