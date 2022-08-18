Криштиану Роналду получил предупреждение от полиции

Роналду был очень недоволен, и на видео попал момент, на котором он выбивает телефон из рук 14-летнего болельщика «Эвертона».

В то время полиция подтвердила, что они расследуют инцидент, и теперь стало известно, что форвард «Юнайтед» получил предупреждение.

«Мы можем подтвердить, что 37-летний мужчина добровольно присутствовал на допросе в связи с обвинениями в нападении и преступном ущербе», — говорится в заявлении полиции, опубликованном Mirror.

«Обвинение связано с инцидентом после футбольного матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» в Гудисон Парк в субботу, 9 апреля. Дело было решено путем условного предупреждения. Теперь дело закрыто», — сообщили в полиции.

В то время 37-летний футболист принес мальчику публичные извинения и предложил ему возможность в будущем прийти на игру на «Олд Траффорд».

Согласно сообщению, опубликованному в среду, Роналду также согласился выплатить компенсацию школьнику, чья мама продемонстрировала в социальных сетях фотографии повреждений, нанесенных ударом.