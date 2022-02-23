Лига конференций: «ПСВ» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» без Гакпо и с 5 запасными игроками

Роджер Шмидт решил не подвергать опасности некоторых игроков, которые получили легкие травмы. Так, «ПСВ» приедет с недостающим составом на встречу с «Маккаби Тель-Авив». Марко Ван Хинкель также выбыл после того, как у него обнаружили коронавирус.

Несмотря на хрупкое преимущество 0:1 в первой игре, «ПСВ Эйндховен» приедет на матч-реванш против «Маккаби Тель-Авив», который состоится в четверг, с довольно неполным составом. У «ПСВ» есть несколько игроков с легкими травмами, и клуб решил не подвергать их опасности до конца сезона.

Наиболее значительным является отсутствие большой звезды Коди Гакпо. Марко ван Хинкель заболел коронавирусом, и он тоже не выйдет на поле. Деннис Фосс, Янссон Силт, Йохан Бакайоко, Исмаил Сабари и Кайл Прессман, все запасные игроки команды присоединились к поездке в Израиль и будут в распоряжении тренера Роджера Шмидта.

Игру будет вести австрийский арбитр Геральд Лахнер, и это будет его визит в Израиль. В 2012 году он судил игру, в которой сборная Израиля обыграла команду Люксембурга со счетом 0:3 в отборочных матчах чемпионата мира, а в 2018 году он руководил игрой, в которой «Хапоэль Хайфа» потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 4:1.

Как ранее писал Курсор, футболисты английского «Челси» на своем поле обыграли французский «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другой игре вечера итальянский «Ювентус» не смог в гостях победить «Вильярреал» — 1:1.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.