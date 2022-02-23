Лига Чемпионов: «Челси» нокаутировал «Лилль», «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом»

Футболисты английского «Челси» на своем поле обыграли французский «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другой игре вечера итальянский «Ювентус» не смог в гостях победить «Вильярреал» — 1:1.

Действующий чемпион «Челси» одержал победу над «Лиллем» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» во вторник вечером.

Хотя эта победа делает «синих» на один шаг ближе к выходу в четвертьфинальную стадию ЛЧ, она стоила огромных усилий, поскольку хозяева получили двойную травму.

Так, Матео Ковачич, и Хаким Зиеш закончили тем, что начали хромать в первом матче плей-офф Лиги чемпионов перед финалом Кубка Лиги в эти выходные.

После скучной игры против «Кристал Пэлас» на выходных Ромелу Лукаку потерял место в стартовом составе «Челси» на матч против «Лилля».

Кай Хаверц был избран лидером в отсутствие Лукаку, и он не разочаровал, выведя «Челси» вперед уже через восемь минут игры.

Пас немецкого футболиста привел к первому угловому в игре в пользу «Челси», и его исполнил Хаким Зиеш.

Зиеш сделал хороший навес в штрафную, который встретил Хаверца в свободном беге к воротам, и он вывел «Челси» вперед против «Лилля».

Хотя многие думали, что ранний гол обескуражит «Лилль» и приведет к большему количеству голов «Челси», это было не так, поскольку французы удерживали свои позиции до перерыва.

«Челси» лидировал во владении мячом, и были созданы моменты, которые смогли усилить их главенство сразу после часовой отметки, когда Кристиан Пулишич ловко выполнил небольшой удар, атаковав левую сторону шестиметровой штрафной зоны, и просто отбил мяч в противоположный угол.

У подопечных Томаса Тухеля было несколько других моментов, но получилось забить только два мяча.

С таким результатом «Челси» не проигрывает в последних 16 играх на «Стэмфорд Бридж» во всех турнирах.

В другом матче дня Самуэль Чукувезе и его напарники по команде «Вильярреал» сыграли с «Ювентусом» со счетом 1: 1.

Душан Влахович дебютировал в Лиге чемпионов, забив гол за 32 секунды, но ошибка Адриена Рабьо позволила Даниэлю Парехо сравнять счет за «Вильярреал».

Чуквуезе играл 90 минут, прежде чем уступил место Булаю Диу.

Андриану Рабьо посчастливилось избежать VAR и возможной красной карточки несколько мгновений спустя, когда он царапнул шипами колено Чуквезе, но получил только предупреждение.

Напомним, Аякс выплатит почти 8 млн евро семье Нури, пробывшего в коме несколько лет.

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