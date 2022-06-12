Звезда NBA появился на публике с загадочной надписью на иврите на рубашке

Звезда NBA надел на пресс-конференцию после игры толстовку с надписью на иврите, смысл которой сложно понять. У разыгрывающего «Голден Стэйт» необъяснимая любовь к священному языку.

После важной выездной победы над «Бостон Селтикс» разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который набрал рекордные 43 очка и сделал 10 подборов, порадовал израильтян своей толстовкой.

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Зоркие успели заметить, что он пришел на пресс-конференцию после игры в черной толстовке с таинственнлй надписью на иврите, смысл которой очень сложно понять, так как она сделана зеркальным письмом.

Как известно, у большой звезды NBA необъяснимая любовь со священным языком. У него есть две татуировки на иврите на руках, одна из которых гласит: «Любовь никогда не подводит».

Stephen Curry's tattoo on his wrist is a line from First Corinthians- 13:8 in Hebrew ("Love never fails…"). pic.twitter.com/OecfwdzyCV — Warriors Nation (@WarriorNationCP) July 2, 2016

I wonder if anyone will ever tell @StephenCurry30 that קרי is Hebrew for ejaculation? pic.twitter.com/kVnBx0wATW — Adam In Jersey (@AdamInJersey) June 9, 2022

Ранее Курсор писал, что в гостевом матче Лиги наций наша команда одержала верх над своими албанскими визави со счетом 2:1. Оба гола в ворота хозяев поля забил Манор Соломон.

Еще напомним, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии. Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.