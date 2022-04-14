Ливийские фехтовальщики отказались выступать против израильских спортсменов

Ливийские спортсмены приняли решение не участвовать в чемпионате мира по фехтованию из-за того, что им предстояла встреча с израильскими фехтовальщиками.

Сборная Ливии по фехтованию отказалась от участия в чемпионате мира по фехтованию в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы избежать встречи с израильскими соперниками на соревнованиях.

Согласно официальной жеребьевке, команда должна была выступить против Израиля, но спортсмены и персонал сняли свое участие в финальных соревнованиях чемпионата в воскресенье, чтобы избежать встречи.

Ливия в настоящее время занимает второе место в Африке и 19 место в мире по фехтованию.

Снятие команды произошло после того, как кувейтский фехтовальщик Мохамед аль-Фадли также снялся с чемпионата мира за отказ встретиться с израильским соперником на групповом этапе соревнований. В сентябре 2019 года он отказался от участия в международном турнире в Амстердаме после того, как его включили в группу, где ему предстояло соревноваться с израильским спортсменом.

Курсор ранее писал, что в Кувейте хвалят рапириста, бойкотировавшего бой с израильтянином. Государство Персидского залива хвалит своего рапириста, который не пожелал соревноваться с Эйтаном Лембергером: «Мы все приветствуем нашего героя. Мы не должны встречаться ни с одним спортсменом-захватчиком».