Клубы Премьер-лиги регулярно привносят интересные новшества из итальянского футбола, причем ряд имен оказали огромное влияние после перехода из Серии А в высший дивизион Англии.

Этим летом может появиться больше крупных игроков из Италии: «Челси» заключает сделку по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, а «Вест Хэм», как сообщается, готовит предложение по нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке.

Вот пять лучших трансферов из Серии А в Премьер-лигу:

Деннис Бергкамп

«Арсенал» подписал Денниса Бергкампа из миланского «Интера» в 1995 году, когда форвард переживал трудные времена в итальянском футболе.

Он был назван игроком года по версии PFA и футболистом года по версии FWA после того, как вдохновил «Арсенал» на победу в Премьер-лиге и Кубке Англии в сезоне 1997/98. Затем он снова выграл эти трофеи в сезоне 2001/02.

Два сезона спустя «Арсенал» с его участием завершил выступление в Премьер-лиге без поражений и выиграл титул, установив в конечном итоге рекорд английского высшего дивизиона — 49 игр без поражений.

Он провел 424 матча за более чем десятилетие в «Арсенале», его карьера в клубе включала в себя великолепные голы, трофеи и бесчисленное количество волшебных моментов.

Джанфранко Дзола

Джанфранко Дзола прибыл в Премьер-лигу в составе «Челси» в ноябре 1996 года, когда западные лондонцы добились подписания нападающего из «Пармы».

Его влияние было незамедлительным: он был назван футболистом года по версии FWA в своем дебютном сезоне и стал первым игроком «Челси», получившим эту награду.

Дзола провел семь сезонов за «синих», выиграв с ними четыре крупных трофея и забив серию впечатляющих голов.

Он ушел в 2003 году, забив 80 голов в 311 матчах, и тем летом был признан лучшим игроком клуба, получив более половины всех голосов в опросе на официальном сайте клуба.

Патрик Виейра

Патрик Виейра пришел в «Арсенал» неуклюжим полузащитником из «Милана», прежде чем оставить заметный след в истории «канониров».

Виейра стал сердцем команды, выигравшей три титула в Премьер-лиге под руководством Арсена Венгера. В то время северные лондонцы наслаждались золотым периодом.

Он сменил Тони Адамса на посту капитана северного лондонского клуба и привел команду к их знаменитому триумфу в сезоне 2003/04. «Арсенал» стал первой командой после «Престон Норт Энд» в 1888/89 гг., которая завершила участие во всех высших турнирах Англии без поражений.

Тьерри Анри

Тьерри Анри стал, пожалуй, лучшим игроком в истории Премьер-лиги и величайшим бомбардиром в истории «Арсенала».

Анри подписал контракт с «Арсеналом» после перехода из «Ювентуса».

Он забил 228 голов во всех соревнованиях за клуб, выиграв при этом рекордные четыре «Золотые бутсы» Премьер-лиги.

Он выиграл два чемпионских титула, три Кубка Англии и пять наград «Игрок года», дважды получая награду PFA и трижды награду FWA.

Мохамед Салах

«Ливерпуль» предоставил Мохамеду Салаху второй шанс в Премьер-лиге в 2017 году, потратив рекордные на тот момент для клуба 36,9 фунтов стерлингов, чтобы подписать египтянина из «Ромы».

Вингер забил 32 гола и выиграл «Золотую бутсу» Премьер-лиги в сезоне 2017/18, установив новый рекорд по количеству голов, забитых в Премьер-лиге за сезон из 38 игр.

С тех пор голы продолжали забиваться с большой скоростью: Салах забил 156 голов в 254 матчах во всех соревнованиях за «Ливерпуль» , став при этом самым результативным африканским игроком в истории Премьер-лиги.

Салах также получил множество индивидуальных трофеев, в том числе две награды «Игрок года по версии PFA», две награды «Футболист года по версии FWA» и три «Золотые бутсы» Премьер-лиги.

Напомним, что «Барселона» готовится представить «окончательное предложение» в размере 50 миллионов евро за подписание Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии».