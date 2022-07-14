Лучшие бомбардиры сборной Англии за всю историю

Гарри Кейн гонится за рекордом Англии по количеству голов, тогда как капитан «Трех львов» забил 50-й гол за свою страну в недавней ничьей 1:1 с Германией.

По мере того, как Гарри Кейн приближается к рекордному количеству голов за «Трех львов», мы решили взглянуть на лучших бомбардиров Англии всех времен:

6. Майкл Оуэн – 40 голов

Десять лет играя за сборную Англии и участвуя в пяти крупных турнирах, Оуэн дебютировал на международной арене в 1998 году, прежде чем в том же году по-настоящему заявить о себе на чемпионате мира во Франции.

Оуэн был одним из самых «смертоносных» нападающих Европы на рубеже веков и сделал потрясающий хет-трик в знаменитом победном матче Англии над Германией со счетом 5:1 в сентябре 2001 года. Нападающий «Ливерпуля» также был назван обладателем Золотого мяча.

5. Джимми Гривз – 44 гола

Он является рекордсменом по количеству хет-триков в Англии (шесть). Гривз завершил свою карьеру с 44 голами всего в 57 матчах.

Он забивал в среднем каждые 117 минут за сборную Англии, при этом ни один из его 44 голов не был забит с пенальти.

4. Гари Линекер – 48 голов

Результативный бомбардир был центром сборной Англии в течение восьми лет международной карьеры. Он стал первым англичанином, выигравшим «Золотую бутсу» на чемпионате мира 1986 года в Мексике, забив шесть голов во время выхода «Трех львов» в четвертьфинал.

Его хет-трик против Польши на этом турнире остается вторым по скорости в истории чемпионатов мира и одним из трех, сделанных игроком сборной Англии в финале.

3. Бобби Чарльтон – 49 голов

Важный член сборной, Чарльтон выиграл чемпионат мира 1966 года. Он широко известен как один из величайших игроков английского футбола.

Он стал обладателем Золотого мяча в 1966 году, а четыре года спустя покинул международную арену с 49 голами — рекордом на то время.

2. Гарри Кейн – 50 голов

Гарри Кейн приближается к рекорду Англии по результативности: его пенальти против Германии сделал нападающего «Тоттенхэма» вторым игроком, забившим 50 голов за «Трех львов».

Кейн дебютировал за Англию в 2015 году и с тех пор забил 50 голов всего в 72 матчах, став вторым англичанином, выигравшим Золотую бутсу чемпионата мира в 2018 году.

Он забивает в среднем 0,69 гола за игру за сборную Англии, и этот показатель может быть лучше только у Джимми Гривза среди игроков, забивших более 30 голов.

1. Уэйн Руни – 53 гола

Вундеркинд Руни стал самым молодым бомбардиром «Трех львов», когда в сентябре 2003 года в возрасте 17 лет и 317 дней открыл счет против Македонии.

Он участвовал в шести крупных турнирах, но больше никогда не достигал высот своих выступлений на Евро-2004, поскольку «золотое поколение» Англии не смогло реализовать свой потенциал.

Однако Руни оставался регулярным бомбардиром сборной Англии и унаследовал капитанскую повязку «Трех львов» в 2014 году.

Напомним, что Месси и Роналду могут сыграть этот сезон в одной команде.