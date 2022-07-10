Месси и Роналду могут сыграть этот сезон в одной команде

Легендарные футболисты с мировым именем Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть вместе этот сезон в команде «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) ведет переговоры с представителем Криштиану Роналду, Жорже Мендешем.

По информации ПСЖ, руководство клуба заинтересовано в привлечении Роналду в свою команду.

Теперь появилась возможность, что Лионель Месси и Криштиану Роналду проведут в одной команде как минимум один сезон.

Ранее стало известно, что Криштиану хочет покинуть команду «Манчестер Юнайтед» и не поедет с ее игроками на предсезонный сбор в Бангкок.

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