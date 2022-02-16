Лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза

Норвежский фаворит Ярл Магнус Риибер свернул не туда в начале гонки на 10 км по пересеченной местности на Олимпиаде-2022, чуть более чем через 24 часа после выхода из изоляции, и двое его товарищей по команде воспользовались этим преимуществом.

Норвежец Ярл Магнус Риибер потерял 44-секундное преимущество, случайно пойдя не в ту сторону, тогда как его соотечественник Йорген Граабак завоевал золото в скандинавском двоеборье (прыжки с большого трамплина) на Олимпиаде-2022.

Участие Рибера в Пекине-2022 было поставлено под сомнение, когда он дал положительный результат на коронавирус и был вынужден уйти в изоляцию.

Вчера, после выздоровления от COVID-19, Рибер вышел с карантина, что позволило ему принять участие в гонке.

Несмотря на стресс, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка мира набрал колоссальные 139,8 балла в прыжках с трамплина — на 11 баллов больше, чем его ближайший соперник Кристьян Ильвес из Эстонии.

Рибер комфортно лидировал, однако внезапно пошел не в ту сторону на кроссе.

Осознав свою ошибку, Рибер развернулся и завершил дистанцию, но его соотечественники Граабак и Йенс Лурас Офтебро финишировали раньше.

Рибер опустился на восьмую позицию за 27 минут 53,1 секунды, а Граабак победил с результатом 27:13,3.

Как ранее писал Курсор, белорусская спортсменка взяла «серебро» в соревнованиях по фристайлу на Олимпиаде.

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