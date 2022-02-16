Лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза

Норвежец Ярл Магнус Риибер потерял 44-секундное преимущество, случайно пойдя не в ту сторону, тогда как его соотечественник Йорген Граабак завоевал золото в скандинавском двоеборье (прыжки с большого трамплина) на Олимпиаде-2022.
Участие Рибера в Пекине-2022 было поставлено под сомнение, когда он дал положительный результат на коронавирус и был вынужден уйти в изоляцию.
Вчера, после выздоровления от COVID-19, Рибер вышел с карантина, что позволило ему принять участие в гонке.
Несмотря на стресс, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка мира набрал колоссальные 139,8 балла в прыжках с трамплина — на 11 баллов больше, чем его ближайший соперник Кристьян Ильвес из Эстонии.
Рибер комфортно лидировал, однако внезапно пошел не в ту сторону на кроссе.
Осознав свою ошибку, Рибер развернулся и завершил дистанцию, но его соотечественники Граабак и Йенс Лурас Офтебро финишировали раньше.
Рибер опустился на восьмую позицию за 27 минут 53,1 секунды, а Граабак победил с результатом 27:13,3.
Как ранее писал Курсор, белорусская спортсменка взяла «серебро» в соревнованиях по фристайлу на Олимпиаде.
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