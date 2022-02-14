Белорусская спортсменка взяла «серебро» в соревнованиях по фристайлу на Олимпиаде

Китаянка Сюй Мэнтао благодаря преимущество менее чем в одно очко смогла заработать золотую медаль, опередив в финале спортсменок из Беларуси и США.

Борьба за золотую олимпийскую медаль в женской акробатике оказалась ожесточенной. С самого начала развернулась нешуточная борьба между Сюй Мэнтао из китайской команды и белорусской спортсменкой Анной Госковой.

Судьбу золота решали сотые доли очка. За свое выступление белоруска получила 107,95 балла, а китайская спортсменка завершила с результатом 108,61 балла.

Таким образом, Сюй Мэнтао стала чемпионкой и заработала в копилку своей страны еще одно «золото», а Анна Госкова увезет в Беларусь серебряную медаль.

Стоит отметить, что «бронза» досталась американке Ник Меган с результатом 93.76.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игра-2022. «Курсор» предлагает вам ознакомиться с расписанием всех событий зимней Олимпиады в Пекине 2022 года, которая будет проходить в период с 4 по 20 февраля. Известно, что всего в зимних Олимпийских играх будут принимать участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран по всему миру.

Также сообщалось, что CAS разрешил россиянке Камилле Валиевой продолжить участие в Олимпийских играх-2022. Спортивный арбитражный суд заявил, что оставил в силе решение Российского антидопингового агентства об отмене запрета на 15-летнюю спортсменку, у которой 25 декабря был положительный результат на запрещенное вещество.

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