Футбол: лучший нападающий Израиля подумывает о завершении карьеры в сборной

По словам Эрана Захави, руководство команды запретило ему жить самому в номере в отеле, а это создает для него дискомфорт.

Нападающий Маккаби Тель-Авив и сборной Израиля по футболу Эран Захави отказался от вызова в национальную сборную.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам Захави, руководство команды запретило ему жить самому в номере в отеле — мол, новые спортивные директора сборной и тренеры хотят, чтобы молодые футболисты жили вместе с опытными и не готовы делать для него исключение.

Захави рассказал, что в последние годы перед каждым матчем или тренировкой он ложится и встает очень рано, утром проводит ритуал с молитвой. Совместное проживание, в таком случае, принесет дискомфорт как ему, так и живущим с ним игрокам.

По словам футболиста, он даже подумывает о завершении карьеры в сборной.

Как сообщал Курсор, летом Эран Захави вернулся в Израиль в команду «Маккаби» Тель-Авив спустя шесть лет после того, как покинул клуб.

34-летний Захави выразил свое волнение по поводу возвращения в команду, поблагодарив официальных лиц клуба и своих болельщиков в заявлении команды.

«Я намерен отдать все, чтобы помочь своим товарищам по команде и всем, кто связан с клубом, достичь целей и успехов, которых мы все желаем», — добавил он.

Первоначально игрок уехал из Израиля в Китай в 2016 году, чтобы играть за футбольный клуб «Гуанчжоу». Последние два года он жил в Амстердаме, играя за сборную Израиля и голландский футбольный клуб «ПСВ» Эйндховен.

Также Курсор информировал о том, что сборная Израиля по футболу сыграла в результативную ничью с Исландией в матче Лиги наций УЕФА.