Звезда футбола Захави возвращается домой в Маккаби Тель-Авив: озвучена его зарплата

Захави сказал, что будет зарабатывать 1 миллион долларов за сезон. Владелец клуба Митч Голдхар, который жаждал возвращения феномена, сказал, что его «достижения говорят сами за себя».

Звезда футбола Эран Захави собирается вернуться в Израиль и играть за «Маккаби» Тель-Авив по ​​двухлетнему контракту, спустя шесть лет после того, как покинул команду, чтобы играть за границей, объявил клуб в воскресенье.

34-летний Захави выразил свое волнение по поводу возвращения в команду, поблагодарив официальных лиц клуба и своих болельщиков в заявлении команды.

«Я намерен отдать все, чтобы помочь своим товарищам по команде и всем, кто связан с клубом, достичь целей и успехов, которых мы все желаем», — добавил он.

Первоначально игрок уехал из Израиля в Китай в 2016 году, чтобы играть за футбольный клуб «Гуанчжоу». Последние два года он жил в Амстердаме, играя за сборную Израиля и голландский футбольный клуб ПСВ Эйндховен.

Soccer star Zahavi returns home to Maccabi Tel Aviv after 6 years overseas https://t.co/0pgDWaiG8p — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 26, 2022

Ивритоязычные СМИ сообщили, что по контракту Захави будет зарабатывать 1 миллион долларов за сезон в дополнение к проценту от продаж товаров.

Канадский миллиардер и владелец клуба Митч Голдхар выразил энтузиазм по поводу возвращения Захави в заявлении клуба, заявив, что «достижения звезды говорят сами за себя» и что «конкурентный настрой» Захави соответствует стремлениям «Маккаби».

Время пребывания Захави за границей не обошлось без неприятностей. В прошлом году его дом в Амстердаме взламывали дважды.

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