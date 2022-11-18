Израильтян просят соблюдать меры предосторожности на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Ожидается, что футбольный турнир, который начнется в воскресенье, 20 ноября, посетят от 10 000 до 20 000 израильтян.

Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу, проявлять осторожность, находясь в Катаре, арабской принимающей стране, которая официально не признает его, но допустила команду своих дипломатов в Доху для оказания помощи.

По словам израильского димлоамата, еще одним показателем новой нормальности между странами является то, что израильтянам, прибывающим на ЧМ-2022, были выданы временные визы. Однако Катар заявляет, что официальная нормализация отношений не ведется.

Дипломат Алон Лави является представителем консульской группы, которая, по его словам, работала в отеле в Дохе, в обязанности которой входило консультирование израильтян, чтобы они были особенно осторожны в соблюдении местных законов и избегали трений с фанатами-соперниками.

«Мы здесь гости, и есть много гостей из многих стран, включая страны, с которыми мы, возможно, менее привыкли находиться рядом, и правила здесь в конечном счете более строгие», — сказал он.

«Делегация (консульства) находится здесь, чтобы помочь во всех случаях. Но у нас нет всей инфраструктуры, которая, возможно, есть в других странах, и, конечно же, учитывая, что у нас нет дипломатических отношений (с Катаром), и поэтому (потенциальный) арест израильтян здесь нас беспокоит», — сказал Леви.

Ранее Курсор писал, что эксперты бьют тревогу из-за приложения Катара для участников Чемпионата мира по футболу. Эксперты по безопасности рассылают предупреждение для посетителей ЧМ-2022 об обязательных приложениях, выпущенных правительством Катара.

Курсор сообщал, что израильтяне полетят на ЧМ по футболу первыми в истории «прямыми» рейсами TLV-Qatar. Сообщается, что рейсы будут приземляться на Кипре для «дипломатической остановки», чтобы они не были технически прямыми.

ЧМ-2022 по футболу: назван предварительный график авиарейсов из Израиля в Катар. Первый рейс из Тель-Авива запланирован на 20 ноября — день открытия Мундиаля.

Как сообщал Курсор, ФИФА, Израиль и Катар достигли договоренностей, в соответствии с которыми чартерные рейсы начнут доставлять израильских и палестинских футбольных болельщиков из Тель-Авива в Доху.

Наша редакция сообщала, что экс-глава ФИФА признал, что Чемпионат мира по футболу в Катаре был ошибкой.