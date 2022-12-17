Стал известен обладатель бронзовых медалей Чемпионата мира по футболу-2022

В матче за третье место сошлись неудачники полуфинальных противостояний — сборные Хорватии и Марокко.

Обладателями «бронзовых» медалей Чемпионата мира по футболу, который походит к завершению в Катаре, стала сборная Хорватии. В матче за 3-е место подопечные Златко Далича одолели команду Марокко.

Уже на 7-й минуте противостояния Гвардиол вывел хорватов вперед. Однако не прошло и двух минут, как Дари восстановил статус-кво.

И все же еще до перерыва Хорватия смогла вновь выйти вперед — голом отметился Орсич. Как оказалось, этот точный удар оказался победным — 2:1 в пользу команды Далича.

Таким, образом, сборная Хорватии разменяла «серебро» Чемпионата мира 2018 года на «бронзу» Мундиаля-2022.

Победитель ЧМ определиться в воскресенье, 18 декабря, в противостоянии сборных Аргентины и Франции.

Как сообщал Курсор, сборная Аргентины стала первым финалистом Чемпионата мира по футболу, подходящем к завершению на полях Катара. В первом полуфинальном матче подопечные Леонеля Скалони вчистую переиграли команду Хорватии.

Ранее Курсор информировал о том, что 14 декабря состоялся второй полуфинал Чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором сборная Франция победила Марокко со счетом 2:0.

До этого Курсор писал о том, что во время футбольного ЧМ-2022 в Катаре запрещена продажа алкоголя на стадионах. Это изменение, принятое «в последнюю минуту», вызвало у некоторых болельщиков вопросы о способности принимающей страны выполнить обещания, данные накануне Мундиаля.

Соответствующее объявление было сделано за два дня до старта Чемпионата мира-2022, который впервые проходит в консервативной мусульманской стране со строгим контролем над алкоголем, употребление которого запрещено в общественных местах.

Также Курсор информировал о том, что Израиль попросил своих граждан, посещающих чемпионат мира по футболу в Катаре, проявлять осторожность.