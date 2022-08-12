Маккаби Тель-Авив проиграл Арису, но вышел в плей-оф Лиги конференций

Несмотря на свое поражение, «Маккаби» Тель-Авив завершил мечты «Ариса» в Лиге европейских конференций.

«Арис» обыграл «Маккаби» Тель-Авив 2:1 в ответном матче Лиги европейских конференций, прошедшем 11 августа. Матч состоялся на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.

Однако, по той причине, что на прошлой неделе команда Тель-Авива одолела греков со счетом 2:0, израильтяне прошли дальше, а «Арис» выбили из турнира.

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Первый тайм завершился без голов.

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На 58-й минуте защитник «Маккаби» Тель-Авив Дэн Глейзер получил красную карточку.

На 60-й минуте первый гол забил звезда «Ариса» Андре Грей с пенальти. Это 5-й гол футболиста в сезоне.

На 74-й минуте Эран Захави пробил в пользу команды Владимира Ивича и сравнял счет.

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Шейк Дукуре из «Ариса» забил победный мяч на 81-й минуте. Израильтяне не смогли ответить голами, и матч завершился со счетом 2:1.

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Таким образом, с итоговым результатом 3:1 за два матча «Маккаби» Тель-Авив вышел в следующий раунд Лиги конференций.

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Напомним, что израильская команда «Хапоэль» Беэр-Шева одержала победу в матче со швейцарским клубом «Лугано», забив противнику три гола.