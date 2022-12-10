Мануэль Нойер получил серьезную травму на отдыхе и показал фото после операции

36-летний футболист, которого считают одним из лучших вратарей своего поколения, стартовал во всех трех матчах сборной Германии на чемпионате мира этого года.
Команда Ханси Флика неожиданно вылетела из турнира, выиграв всего одну игру в группе E.
Нойер использовал следующие несколько недель, чтобы перезарядить свои батареи перед возобновлением сезона Бундеслиги.
Нападающий мюнхенского «Байера» катался на лыжах, прежде чем получил серьезную травму.
Он опубликовал заявление, в котором говорится: «Эй, ребята, что я могу сказать, конец года определенно мог пройти лучше… Пока я пытался навести порядок в голове, отправившись на лыжный тур, я получил перелом голени. Вчерашняя операция прошла хорошо! Большое спасибо врачам!»
«Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня окончен», — добавил он.
Отсутствие Нойера станет большим ударом для «Баварии», которая лидирует в Бундеслиге с преимуществом в четыре очка. Команда Юлиана Нагельсмана была одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, но без Нойера им будет сложнее.
Нынешним запасным вратарем «Баварии» является Свен Ульрайх, который в этом сезоне провел три матча в Бундеслиге.
Ранее Курсор писал, что тренер сборной Бразилии уходит в отставку после вылета с ЧМ-2022.