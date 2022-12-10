Мануэль Нойер получил серьезную травму на отдыхе и показал фото после операции

Нойер использовал следующие несколько недель, чтобы перезарядить свои батареи перед возобновлением сезона Бундеслиги.

Он опубликовал заявление, в котором говорится: «Эй, ребята, что я могу сказать, конец года определенно мог пройти лучше… Пока я пытался навести порядок в голове, отправившись на лыжный тур, я получил перелом голени. Вчерашняя операция прошла хорошо! Большое спасибо врачам!»

«Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня окончен», — добавил он.

Отсутствие Нойера станет большим ударом для «Баварии», которая лидирует в Бундеслиге с преимуществом в четыре очка. Команда Юлиана Нагельсмана была одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, но без Нойера им будет сложнее.