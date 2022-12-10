Тренер сборной Бразилии уходит в отставку после вылета с ЧМ-2022

Первоначально Тите заявил о своем намерении уйти с поста тренера Бразилии в феврале 2022 года после чемпионата мира.

Тренер сборной Бразилии по футболу Тите заявил в пятницу, что уйдет в отставку после поражения его команды от Хорватии на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Бразилия проиграла Хорватии со счетом 4:2 по пенальти после того, как Бруно Петрович сравнял счет после первого удара Неймара в дополнительное время.

Первоначально Тите заявил о своем намерении уйти с поста тренера Бразилии в феврале 2022 года после чемпионата мира. «Это болезненное поражение, и это конец цикла», — сказал он после того, как его команда не смогла выйти в полуфинал.

Тите начал свою работу в 2016 году в качестве главного тренера национальной сборной и выиграл Кубок Америки в 2019 году, но не смог привести Бразилию к славе на чемпионате мира.

Напомним также, что Федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение не продлевать контракт Луиса Энрике после четырех лет работы в национальной сборной. Испания разгромно проиграла Марокко по пенальти на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, и Энрике взял на себя вину после матча.

RFEF опубликовала официальное заявление в Интернете, в котором поблагодарила Энрике и его тренерскую команду, добавив, что «тренер заслужил любовь и восхищение своих сотрудников в национальной сборной и всей федерации, которая всегда будет его домом». Его заменит тренер сборной до 21 года Луис де ла Фуэнте.

Энрике дошел до полуфинала Евро-2020 со сборной Испании, а ранее тренировал «Барселону».

Ранее Курсор писал о ЧМ-2022: Аргентина обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал.