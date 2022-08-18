Матчи плей-офф Лиги чемпионов: Маккаби победил в ярком матче, а Динамо повезло меньше

Хайфский «Маккаби» в волевом матче смог обыграть «Црвену Звезду». А вот футбольная удача была не на стороне киевского «Динамо». Киевляне проиграли «Бенфике».

Матч Маккаби (Хайфа, Израиль) — Црвена Звезда (Белград, Сербия) завершился со счетом 3:2 в пользу израильтян.

Счет матча был открыт на 18-й минуте Францди Пьерро. Однако гости менее чем за 10 минут забии ответный год — отметился Александар Пешич. За несколько минут до начала первого тайма Гелор Канга удвоил преимущество сербов, но этот счет продержался не очень долго. На 51-й минуте Пьерро отличился дублем, а Тьяронн Шери принес Маккаби победу в матче.

Матч Динамо (Киев, Украина) — Бенфика (Лиссабон, Португалия) завершился со счетом 0:2 в пользу португальцев.

Счет матча был открыт на 9-й минуте Жилберту. В середине второго тайма португальцы смогли удвоить свое преимущество. Киевляне пытались создать моменты у ворот соперника, но все было безуспешно.

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