Манчестер Юнайтед изменил свою позицию по отношению к Роналду

Сага о Криштиану Роналду преследует «Манчестер Юнайтед» на протяжении всего этого трансферного окна, с тех пор как в начале июля стало известно, что он хочет покинуть клуб.

Эта новость появилась незадолго до того, как «Юнайтед» должен был отправиться в предсезонный тур, и впоследствии игрок не присоединился к клубу в упомянутом туре по личным причинам, связанным с семейными проблемами.

Новости о том, что он хочет покинуть клуб, продолжали появляться в СМИ, и Роналду, как сообщается, «умолял» клуб отпустить его.

«Манчестер Юнайтед» всегда был непреклонен в том, что не продаст Криштиану Роналду, поскольку он важный игрок.

Однако теперь выяснилось, что клуб изменил свое мнение.