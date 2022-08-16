Манчестер Юнайтед изменил свою позицию по отношению к Роналду

Сага о Криштиану Роналду преследует «Манчестер Юнайтед» на протяжении всего этого трансферного окна, с тех пор как в начале июля стало известно, что он хочет покинуть клуб.
Эта новость появилась незадолго до того, как «Юнайтед» должен был отправиться в предсезонный тур, и впоследствии игрок не присоединился к клубу в упомянутом туре по личным причинам, связанным с семейными проблемами.
Новости о том, что он хочет покинуть клуб, продолжали появляться в СМИ, и Роналду, как сообщается, «умолял» клуб отпустить его.
«Манчестер Юнайтед» всегда был непреклонен в том, что не продаст Криштиану Роналду, поскольку он важный игрок.
Однако теперь выяснилось, что клуб изменил свое мнение.
Как сообщает talkSPORT, «Манчестер Юнайтед» теперь готов выслушать предложения по форварду.
Этим летом самым заинтересованным в Криштиану Роналду клубом является «Атлетико» Мадрид, который после того, как этим летом отпустил Суареса бесплатно, нуждается в нападающем.
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