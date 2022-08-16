Роналду, Месси, Марадона, Пеле: болельщики назвали величайшего футболиста в истории

Практически у каждого футбольного фаната есть свое мнение о том, что делает футболиста лучшим игроком за все время.

Старшее поколение, как правило, поддерживает таких людей, как Диего Марадону, Пеле или Джорджа Беста, в то время как более молодое поколение выбирает между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

В глазах некоторых, если футболист не привел свою страну к славе на чемпионате мира, как, например, Пеле, Марадона и Зинедин Зидан, его просто нельзя считать иконой.

Ни Месси, ни Роналду не выиграли самый большой футбольный приз, но, в свою очередь, их сверхчеловеческие характеристики в эпоху высокой конкуренции говорят сами за себя.

По сути, выбрать лучшего футболиста невозможно, и никогда не будет однозначного ответа на этот вопрос.

Но это не значит, что люди не могут высказать свое мнение по этому вопросу.

Top Tens попросили футбольных болельщиков составить рейтинг величайших футболистов в истории, и вот текущая двадцатка лучших на веб-сайте:

20. Лев Яшин

19. Кака

18. Гарринча

17. Эусебио

16. Зико

15. Ференц Пушкаш

14. Джордж Бест

13. Златан Ибрагимович

12. Неймар

11. Альфредо Ди Стефано

10. Дэвид Бекхэм

9. Франц Беккенбауэр

8. Роналдиньо

7. Роналдо Назарио

6. Йохан Кройфф

5. Зинедин Зидан

4. Криштиану Роналду

3. Лионель Месси

2. Пеле

1. Диего Марадона

Напомним, что вчера вечером Лона Чемтай Салпетер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, Германия, в беге на 10 000 метров. Это четвертая медаль для Израиля на чемпионате — причем только за первый день турнира.