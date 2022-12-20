Сеть повеселило фото с Месси, заснувшим с кубком мира в руках

Сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира, прибыла домой в ликующий Буэнос-Айрес рано утром во вторник. Огромные толпы выстроились вдоль улиц и приветствовали возвращение своих чемпионов.

Капитан Лионель Месси первым вышел из самолета, держа в руках золотой трофей, а затем его триумфальная команда ступила на красную дорожку в аэропорту, где ее приветствовали журналисты, официальные лица и живая музыка.

Когда командный автобус выехал из аэропорта, его сразу же окружили ликующие болельщики, одетые в бело-голубые национальные цвета. Когда автобус медленно двигался вперед в сопровождении полицейского эскорта, его окружили десятки тысяч людей, размахивающих аргентинским флагом и запускающих фейерверки.

Воздух был наполнен аплодисментами, толпа пела и танцевала; игроки, стоя на втором этаже автобуса, махали своим болельщикам.

Спустя несколько часов Месси опубликовал в своем Инстаграме фото, на котором он спит с кубком. Фото вызвало ажиотаж в сети.

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Ожидается, что сотни тысяч фанатов выйдут на улицы столицы сегодня во вторник на парад в честь победы их команды на ЧМ в Катаре в воскресенье. 20 декабря объявлено в стране национальным праздником.

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