Месси и другие звезды в Израиле: расписание матчей «Маккаби» Хайфа в Лиге Чемпионов

Стало известно о датах проведения матчей в Лиге Чемпионов, где «Маккаби» Хайфа предстоит сыграть против «ПСЖ», «Ювентуса» и «Бенфики».

Еврокубковые матчи стартуют уже в сентябре, а финальные поединки группового этапа запланированы на ноябрь. Так, график следующий:

1 тур – 6-7 сентября

2 тур – 13-14 сентября

3 тур – 4-5 октября

4 тур – 11-12 октября

5 тур – 25-26 октября

6 тур – 1-2 ноября

Непосредственно клубу из Израиля предстоит сыграть следующие поединки:

6 сентября «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа 14 сентября «Маккаби» Хайфа – «ПСЖ» 5 октября «Ювентус» – «Маккаби» Хайфа 11 октября – «Маккаби» Хайфа – «Ювентус» 25 октября «ПСЖ» – «Маккаби» Хайфа 2 ноября «Маккаби» Хайфа – «Бенфика»

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