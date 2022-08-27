Месси и другие звезды в Израиле: расписание матчей «Маккаби» Хайфа в Лиге Чемпионов

Еврокубковые матчи стартуют уже в сентябре, а финальные поединки группового этапа запланированы на ноябрь. Так, график следующий:
- 1 тур – 6-7 сентября
- 2 тур – 13-14 сентября
- 3 тур – 4-5 октября
- 4 тур – 11-12 октября
- 5 тур – 25-26 октября
- 6 тур – 1-2 ноября
Непосредственно клубу из Израиля предстоит сыграть следующие поединки:
- 6 сентября «Бенфика» – «Маккаби» Хайфа
- 14 сентября «Маккаби» Хайфа – «ПСЖ»
- 5 октября «Ювентус» – «Маккаби» Хайфа
- 11 октября – «Маккаби» Хайфа – «Ювентус»
- 25 октября «ПСЖ» – «Маккаби» Хайфа
- 2 ноября «Маккаби» Хайфа – «Бенфика»
Ранее «Курсор» сообщал, что «Хапоэль» Беэр-Шева узнал своих соперников в Лиге конференций.
Также мы писали, что «Аякс» вновь отклонил предложение от «Манчестер Юнайтед» в размере 90 миллионов евро за Энтони.
Кроме этого, предлагаем насладиться одним из самых недооцененных голов в истории Премьер-лиги.