Жеребьевка группового этапа Лиги конференций: Хапоэль Бэер-Шева узнал своих соперников

Сегодня в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций УЕФА-2022/23. Матчи первого тура пройдут 8 сентября.
Израильский клуб «Хапоэль» Беэр-Шева попал в группу С. Его соперниками стали «Вильярреал», «Аустрия» и «Лех».
Группа А: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Хартс», РФШ
Группа B: «Вест Хэм», «Стяуа», «Андерлехт», «Силькеборг»
Группа C: «Вильярреал», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Аустрия», «Лех»
Группа D: «Партизан», «Кёльн», «Ницца», «Словацко»
Группа E: «АЗ Алкмаар», «Аполлон», «Вадуц», «Днепр-1»
Группа F: «Гент», «Мольде», «Шемрок Роверс», «Юргорден»
Группа G: «Славия», «ЧФР Клуж», «Сивасспор», ФК «Балканы»
Группа H: «Базель», «Слован», «Жальгирис», «Пюник».
«Курсор» также информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти».
Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.