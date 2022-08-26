Жеребьевка группового этапа Лиги конференций: Хапоэль Бэер-Шева узнал своих соперников

Фото: depositphotos.com

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Названы соперники израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Ирен Давид