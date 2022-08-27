Предложение Манчестер Юнайтед на 90 миллионов евро за Энтони из Аякса снова отклонено

Обеспечив подписание Лисандро Мартинеса из «Аякса» ранее этим летом, «Юнайтед» потратил большую часть трансферного окна, пытаясь обеспечить переход Энтони в Манчестер, и, как сообщается, бразилец очень заинтересован в этом.

Несмотря на то, что уже было отклонено несколько заявок на нападающего, «Юнайтед» надеялся, что их последнего предложения в размере 90 миллионов евро будет достаточно, чтобы убедить «Аякс» позволить их нападающему уйти, однако этого не произошло.

В отчете журналиста Фабрицио Романо говорится, что «Аякс» заявил «Юнайтед», что у них нет абсолютно никаких намерений участвовать в переговорах о трансфере вингера.

Сообщается, что Энтони недоволен постоянными отказами «Аякса» в переговорах с «Юнайтед» или любым другим клубом в отношении его возможного перехода. Кроме того, вингер считает переход в «Юнайтед» своей «мечтой».