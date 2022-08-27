Предложение Манчестер Юнайтед на 90 миллионов евро за Энтони из Аякса снова отклонено

Игрок сборной Бразилии был целью нового босса «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в течение большей части лета.
Обеспечив подписание Лисандро Мартинеса из «Аякса» ранее этим летом, «Юнайтед» потратил большую часть трансферного окна, пытаясь обеспечить переход Энтони в Манчестер, и, как сообщается, бразилец очень заинтересован в этом.
Несмотря на то, что уже было отклонено несколько заявок на нападающего, «Юнайтед» надеялся, что их последнего предложения в размере 90 миллионов евро будет достаточно, чтобы убедить «Аякс» позволить их нападающему уйти, однако этого не произошло.
В отчете журналиста Фабрицио Романо говорится, что «Аякс» заявил «Юнайтед», что у них нет абсолютно никаких намерений участвовать в переговорах о трансфере вингера.
Сообщается, что Энтони недоволен постоянными отказами «Аякса» в переговорах с «Юнайтед» или любым другим клубом в отношении его возможного перехода. Кроме того, вингер считает переход в «Юнайтед» своей «мечтой».
В связи с недовольством из-за ситуации форвард неоднократно тренировался в одиночку в последнее время.
Романо также сообщил, что после того, как «Аякс» опять отверг предложение «Юнайтед», Энтони «снова будет настаивать» на переходе, так как все, чего он хочет, — это перейти в манчестерскую команду.
Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.