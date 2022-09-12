Месси или Роналду: лучшие игроки мира назвали своего фаворита

У каждого будет свое мнение о том, кто является лучшим игроком всех времен — Месси или Роналду. Оба, несомненно, войдут в историю как два величайших футболиста, когда-либо выходивших на поле, но что об этом думают некоторые из лучших игроков мира?

Звезда «Милана» Златан Ибрагимович играл вместе с Месси в «Барселоне» и не раз поддерживал аргентинца вместо Роналду.

«Я думаю, что Месси — единственный в своем роде, — сказал он в 2016 году. — Я не знаю, увидим ли мы другого игрока, который делает то же, что и он. Другое дело [с Роналду], потому что он — результат упорных тренировок. У него это не от природы».

В интервью CNN он подтвердил, что считает Месси лучшим игроком.

Бруно Фернандеш — Роналду