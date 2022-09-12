Месси или Роналду: лучшие игроки мира назвали своего фаворита

У каждого будет свое мнение о том, кто является лучшим игроком всех времен — Месси или Роналду. Оба, несомненно, войдут в историю как два величайших футболиста, когда-либо выходивших на поле, но что об этом думают некоторые из лучших игроков мира?
Златан Ибрагимович — Месси
Звезда «Милана» Златан Ибрагимович играл вместе с Месси в «Барселоне» и не раз поддерживал аргентинца вместо Роналду.
«Я думаю, что Месси — единственный в своем роде, — сказал он в 2016 году. — Я не знаю, увидим ли мы другого игрока, который делает то же, что и он. Другое дело [с Роналду], потому что он — результат упорных тренировок. У него это не от природы».
В интервью CNN он подтвердил, что считает Месси лучшим игроком.
Бруно Фернандеш — Роналду
«Криштиану — лучший игрок в мире», — сказал полузащитник о своем партнере по «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
Неймар — Месси
«Из тех, кого я видел, Месси — лучший в истории», — сказал Неймар в одном из интервью.
Гарет Бэйл — Роналду
«Для меня лучший игрок в мире — это Криштиану Роналду», — ответил Бэйл, когда его спросили о его тогдашнем партнере по мадридской команде.
Илкай Гюндоган — Месси
«Конечно, Месси, — ответил немецкий полузащитник, когда его спросили о его фаворите. — Без сомнения… Нет никаких сомнений».
Бернарду Силва — Роналду
«Я думаю, что Криштиану больше ничего не нужно доказывать. То, что он сделал за последние 10-15 лет, я думаю, показало всем, что он лучший игрок всех времен», — сказал Силва.
Анхель Ди Мария — Месси
В 2021 году он сказал Marca: «Месси из другого мира. Я играл с Криштиану, Неем, Мбаппе, Руни, Ван Перси, Ибрагимовичем, Бензема, Бэйлом и, честно говоря, не видел ничего подобного. Это нечто уникальное».
Зинедин Зидан — Роналду
На просьбу выбрать между Роналду и Месси Зидан в прошлом говорил: «Криштиану — лучший. Роналду феноменален. Нет слов, чтобы описать его. Он величайший из всех времен».
Мануэль Нойер — Месси
Он не раз встречался с Месси и Роналду — так кого он считает лучшим?
В интервью для ESPN, когда ему задали этот вопрос. Нойер коротко ответил: «Месси».
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