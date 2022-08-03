Месси, Роналду или Бензема: у кого самая дорогая коллекция автомобилей

Есть довольно много способов, по которым можно ранжировать лучших футболистов мира: количество титулов, количество голов, количество передач или любая другая статистика, которая может так или иначе указывать на самых больших звезд на поле.

Одним из наиболее интересных способов может быть ранжирование по стоимости коллекции машин этих футболистов, так как способности (часто) отражаются в зарплате.

Пятое место: Златан Ибрагимович

Он владеет коллекцией автомобилей стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов, в основном благодаря своему парку Феррари. Его зарплата составляет около 9 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

На четвертом месте: Карим Бензема

Тот, кого сегодня многие комментаторы и тренеры определяют как лучшего игрока в мире, владеет коллекцией автомобилей на 7,8 миллиона фунтов стерлингов, при этом стоимость одного только Bugatti Chiron составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.

Его зарплата в «Реале» составляет 14,3 миллиона фунтов стерлингов за сезон.

На третьем месте: Неймар

У бразильца есть коллекция авто на 11,8 миллиона фунтов стерлингов, отчасти из-за того, что в нее входит редкая Maserati. Он зарабатывает 31 миллион фунтов стерлингов в год. Кстати, в его распоряжении, помимо коллекции автомобилей, есть еще и частный вертолет.

Второе место: Криштиану Роналду

Возможно, вы думали, что он будет номером один как минимум из-за его редкого Bugatti за 8,5 миллионов фунтов стерлингов, но Роналду размесиился только на втором месте с коллекцией стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов. Его годовая зарплата составляет около 25 миллионов фунтов стерлингов.

Первое место: Лео Месси

Коллекция автомобилей Месси стоит более 28 миллионов фунтов стерлингов, и помимо Ferrari в нее также входит Pagani Zonda стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов. С годовой зарплатой в 52 миллиона фунтов стерлингов он действительно хочет быть первым во всем.

Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».