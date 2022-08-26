«Мы не слабые»: израильская звезда ​​UFC обратился к евреям

Натан Леви, единственный израильтянин, участвующий в Ultimate Fighting Championship (UFC), сказал в интервью на этой неделе, что евреям важно научиться защищать себя, и призвал поддержать переживших Холокост.
«В какой-то момент я так нервничал из-за своего боя, это был самый большой бой в моей жизни, а с другой стороны, это был День памяти жертв Холокоста, и я сказал себе: «Почему я так напряжен? Только представьте, через что прошли эти люди, через какие зверства», — заявил он в четверг в интервью.
Леви имел в виду турнир UFC 30 апреля в Лас-Вегасе, который он выиграл, пожертвовав выручку от проданного на аукционе боевого снаряжения пережившим Холокост.
Он также призвал правительство увеличить помощь пережившим Холокост, многие из которых живут в нищете.
Леви, член Зала славы Федерации боевых искусств Израиля, занимается смешанными единоборствами с 15 лет и присоединился к UFC в 2020 году.
Он также сказал, что его цель как спортсмена смешанных единоборств — показать пример израильтянина и еврея, который может постоять за себя в бою.
«В моем понимании я представляю Израиль и еврейский народ, и поэтому, когда я нахожусь в клетке и сражаюсь, я определенно хочу показать, что мы храбры, и мы можем сражаться, мы можем позаботиться о себе. Мы не слабые», — сказал он.
Леви также призвал евреев всего мира научиться самообороне, потому что «вокруг опасный мир».
«Курсор» также информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти».