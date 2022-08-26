«Мы не слабые»: израильская звезда ​​UFC обратился к евреям

Натан Леви, единственный израильтянин в UFC, сказал, что все евреи должны научиться защищать себя.

Натан Леви, единственный израильтянин, участвующий в Ultimate Fighting Championship (UFC), сказал в интервью на этой неделе, что евреям важно научиться защищать себя, и призвал поддержать переживших Холокост.

«В какой-то момент я так нервничал из-за своего боя, это был самый большой бой в моей жизни, а с другой стороны, это был День памяти жертв Холокоста, и я сказал себе: «Почему я так напряжен? Только представьте, через что прошли эти люди, через какие зверства», — заявил он в четверг в интервью.

Леви имел в виду турнир UFC 30 апреля в Лас-Вегасе, который он выиграл, пожертвовав выручку от проданного на аукционе боевого снаряжения пережившим Холокост.

Israeli UFC fighter Natan Levy urged “every Jewish person in the world” to learn to defend themselves and to “be proud of who you are," adding, "For me, I represent Israel and the Jewish people" and "I want to show that we are brave and we can fight.” https://t.co/SMNqdgxg44 — Algemeiner (@Algemeiner) August 25, 2022

Он также призвал правительство увеличить помощь пережившим Холокост, многие из которых живут в нищете.

Леви, член Зала славы Федерации боевых искусств Израиля, занимается смешанными единоборствами с 15 лет и присоединился к UFC в 2020 году.

Он также сказал, что его цель как спортсмена смешанных единоборств — показать пример израильтянина и еврея, который может постоять за себя в бою.

«В моем понимании я представляю Израиль и еврейский народ, и поэтому, когда я нахожусь в клетке и сражаюсь, я определенно хочу показать, что мы храбры, и мы можем сражаться, мы можем позаботиться о себе. Мы не слабые», — сказал он.

Леви также призвал евреев всего мира научиться самообороне, потому что «вокруг опасный мир».

«Курсор» также информировал, что в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Названа «группа смерти».