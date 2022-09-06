Надаль сделал эмоциональное признание на Открытом чемпионате США по теннису

Надаль потерпел свое первое поражение на турнирах Большого шлема в 2022 году, проиграв Фрэнсису Тиафо на Открытом чемпионате США.

Эмоциональный Надаль был потрясен после своего первого поражения на турнирах Большого шлема в этом году, когда он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом раунде Открытого чемпионата США.

24-летний игрок, который лишь однажды доходил до восьмерки финалистов турниров Большого шлема, впоследствии расплакался на корте. Теперь в четвертьфинале в среду он встретится с Андреем Рублевым, занявшим девятое место.

Результат также подорвал надежды Надаля вернуться на первое место в мире после того, как действующая ракетка №1 Даниил Медведев проиграл в 1/8 финала Нику Кирьосу.

Nadal at the presser: "I played a bad match. He played a good match. At the end… that's it. I was not able to keep the high level long enough, he took the ball too many times very early." pic.twitter.com/QWEuIgbjmU — José Morgado (@josemorgado) September 5, 2022

На вопрос о ситуации с первым номером расстроенный Надаль сказал на пресс-конференции: «Это означает, что годы проходят. Это жизнь. Мир движется вперед. Это естественно».

Испанец также признал: «Я плохо играл. Он хорошо играл».

36-летний Надаль также не уточнил, когда он в следующий раз будет играть в теннис.

«Сейчас мне трудно сделать четкий анализ того, каким будет мое ближайшее будущее. Что мне нужно сделать, так это вернуться домой. Теперь, когда я выбыл, у меня есть гораздо более важные дела, чем теннис», — заключил спортсмен.

Несмотря на то, что в начале этого года он выиграл титулы Открытого чемпионата Австралии и Франции, это был сезон, полный травм для одного из величайших игроков всех времен: его подготовке к US Open помешала травма живота, из-за которой он снялся с полуфинала Уимблдона против Кирьоса.

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