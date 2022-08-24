Назвал ее «пьяной до безумия»: фанатка подает в суд на Ника Кирьоса

Ник Кирьос потребовал удалил одну из болельщиц после того, как заявил, что она «пьяна до безумия», и обвинил ее в том, что она выглядит так, будто выпила «700 бокалов».

Анна Палус пригрозила звезде тенниса судебным иском, заявив, что его комментарии были «безрассудными и совершенно беспочвенными».

The woman at the centre of Nick Kyrgios' outburst at the Wimbledon finals says she intends to sue the tennis player for defamation. #9News pic.twitter.com/x1Ey4OG79r — 9News Australia (@9NewsAUS) August 23, 2022

«В тот день это не только нанесло мне значительный ущерб, когда меня временно удалили с арены, но и ложное обвинение Кирьоса услышали миллионы людей по всему миру, причинив мне и моей семье страдания», — сказала Палус в заявлении своих адвокатов.

«Я не сутяжница, но после долгих размышлений я пришла к выводу, что у меня нет другого выбора, кроме как поручить моим адвокатам возбудить дело о диффамации, чтобы очистить мое имя», — сообщила она.

«Необходимость добиться оправдания и предотвратить повторение таких обвинений — единственные причины для обращения в суд. Любой возмещенный ущерб будет передан на благотворительность», — добавила женщина.

«Я надеюсь, что г-н Кирьос подумает о вреде, который он причинил мне и моей семье, и предложит скорейшее решение этого вопроса. Однако, если он не желает этого делать, я обязуюсь добиться оправдания в Высоком суде», — заключила Палус.

Помимо потенциально надвигающегося судебного процесса по поводу инцидента на Уимблдоне, Кирьос должен предстать перед судом в Австралии за нападение на свою бывшую девушку.

Напомним, что УЕФА оштрафует «Пари Сен-Жермен» за нарушение правил ФФП, и это может привести к запрету на участие в Лиге чемпионов, если такое продолжится.