ПСЖ грозит штраф из-за зарплат Килиана Мбаппе и Лионеля Месси

Французский чемпион ПСЖ известен тем, что не сдерживается, когда дело доходит до траты денег, после того, как клуб купили катарские владельцы в 2011 году.

Например, Неймар и Килиан Мбаппе обошлись им в более чем 400 миллионов евро.

Кроме того, они по-прежнему еженедельно тратят огромные суммы на заработную плату футболистов.

Согласно L’Equipe, эта заработная плата должна принести гигантам Лиги 1 штраф от УЕФА из-за финансового фэйр-плей (ФФП).