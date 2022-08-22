ПСЖ грозит штраф из-за зарплат Килиана Мбаппе и Лионеля Месси

Французский чемпион ПСЖ известен тем, что не сдерживается, когда дело доходит до траты денег, после того, как клуб купили катарские владельцы в 2011 году.
Например, Неймар и Килиан Мбаппе обошлись им в более чем 400 миллионов евро.
Кроме того, они по-прежнему еженедельно тратят огромные суммы на заработную плату футболистов.
Согласно L’Equipe, эта заработная плата должна принести гигантам Лиги 1 штраф от УЕФА из-за финансового фэйр-плей (ФФП).
Французское издание утверждает, что УЕФА проинформировал ПСЖ, а также Марсель, что они превысили квоту ФФП из-за их фонда заработной платы и что они столкнутся с санкциями.
Клубы могут обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать вынесенное им наказание, которым, скорее всего, будет штраф.
Согласно отчету, парижане считают выводы руководства европейского футбола «несправедливыми» и приводят несколько причин.
Одной из причин является тот факт, что игроки во Франции должны платить более высокие налоги, а это означает, что клубы должны платить еще более высокую брутто-зарплату.
Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.