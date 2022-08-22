ПСЖ грозит штраф из-за зарплат Килиана Мбаппе и Лионеля Месси

12:02, Сегодня
Спорт
килиан мбаппе футболист фото
Фото: Википедия

УЕФА оштрафует «Пари Сен-Жермен» за нарушение правил ФФП, и это может привести к запрету на участие в Лиге чемпионов, если такое продолжится.

Французский чемпион ПСЖ известен тем, что не сдерживается, когда дело доходит до траты денег, после того, как клуб купили катарские владельцы в 2011 году.

Например, Неймар и Килиан Мбаппе обошлись им в более чем 400 миллионов евро.

Кроме того, они по-прежнему еженедельно тратят огромные суммы на заработную плату футболистов.

Согласно L’Equipe, эта заработная плата должна принести гигантам Лиги 1 штраф от УЕФА из-за финансового фэйр-плей (ФФП).

Французское издание утверждает, что УЕФА проинформировал ПСЖ, а также Марсель, что они превысили квоту ФФП из-за их фонда заработной платы и что они столкнутся с санкциями.

Клубы могут обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать вынесенное им наказание, которым, скорее всего, будет штраф.

Согласно отчету, парижане считают выводы руководства европейского футбола «несправедливыми» и приводят несколько причин.

Одной из причин является тот факт, что игроки во Франции должны платить более высокие налоги, а это означает, что клубы должны платить еще более высокую брутто-зарплату.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним также, что английский «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере опорного полузащитника мадридского «Реала» и 5-кратного победителя Лиги чемпионов Каземиро.

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Автор материала:
Ирен Давид
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