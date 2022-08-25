Ньюкасл согласился на рекордную для клуба сумму за нападающего Реал Сосьедад

09:02, Сегодня
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Фото: canva.com

Согласно сообщениям, «Ньюкасл» согласился на рекордную для клуба сумму в 63 миллиона фунтов стерлингов за нападающего «Реал Сосьедад» Александра Исака.

«Сороки», которые в воскресенье сыграли вничью 3:3 с чемпионом «Манчестер Сити», стремятся усилить свои атакующие возможности новым нападающим.

И ни с того ни с сего в местных сообщениях, подтвержденных Дэвидом Орнштейном из The Athletic, говорится, что «Ньюкасл» вот-вот сделает самый крупный трансфер с тех пор, как его поглотил Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Если 63-миллионная сделка состоится, как и ожидалось, она затмит 41,5 миллиона фунтов стерлингов, которые «Ньюкасл» заплатил за приобретение Бруно Гимарайнша из «Лиона» в январском трансферном окне.

После притока новых средств «Ньюкасл» растратил деньги в середине сезона и, помимо Гимарайнша, привлек Кирана Триппьера, Дэна Берна и Криса Вуда.

22-летний Исак перешел в «Сосьедад» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году и забил 44 гола в 132 матчах во всех соревнованиях за баскскую команду.

На международной арене он играл за сборную 37 раз, забив девять мячей.

Напомним, что Андер Эррера покинет «Пари Сен-Жермен», поскольку команда Лиги 1 расторгла его контракт на два года раньше.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава «Боруссии Дортмунд» высказался о потенциальном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

 

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Автор материала:
Ирен Давид
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