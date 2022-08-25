Ньюкасл согласился на рекордную для клуба сумму за нападающего Реал Сосьедад

Согласно сообщениям, «Ньюкасл» согласился на рекордную для клуба сумму в 63 миллиона фунтов стерлингов за нападающего «Реал Сосьедад» Александра Исака.

«Сороки», которые в воскресенье сыграли вничью 3:3 с чемпионом «Манчестер Сити», стремятся усилить свои атакующие возможности новым нападающим.

И ни с того ни с сего в местных сообщениях, подтвержденных Дэвидом Орнштейном из The Athletic, говорится, что «Ньюкасл» вот-вот сделает самый крупный трансфер с тех пор, как его поглотил Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Alexander Isak is set to sign for Newcastle in a club-record $74M deal from Real Sociedad, per multiple reports pic.twitter.com/pMO19qiwFZ — B/R Football (@brfootball) August 24, 2022

Если 63-миллионная сделка состоится, как и ожидалось, она затмит 41,5 миллиона фунтов стерлингов, которые «Ньюкасл» заплатил за приобретение Бруно Гимарайнша из «Лиона» в январском трансферном окне.

После притока новых средств «Ньюкасл» растратил деньги в середине сезона и, помимо Гимарайнша, привлек Кирана Триппьера, Дэна Берна и Криса Вуда.