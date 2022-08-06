Названы 10 лучших футболистов, которых чаще всего оскорбляли в Твиттере

Были выявлены топ-10 лучших футболистов высшего дивизиона, подвергшихся оскорблениям в Твиттере больше всех.

Согласно новому отчету, Криштиану Роналду и Гарри Магуайр из «Манчестер Юнайтед» — несчастливые звезды, которые подвергались наибольшему количеству оскорблений среди всех игроков Премьер-лиги.

Анализ Ofcom 2,3 миллиона твитов в первой половине прошлого сезона выявил почти 60 000 оскорбительных постов, затрагивающих семь из 10 игроков высшего дивизиона.

«Эти выводы проливают свет на темную сторону футбола, — сказал Кевин Бахерст, директор группы Ofcom по вещанию и онлайн-контенту. — Оскорблениям в Интернете нет места ни в спорте, ни в обществе в целом, и борьба с ним требует командных усилий».

В отчете выявлено два пика частоты оскорбительных твитов: первый пришелся на день, когда Роналду вернулся в «МЮ» 27 августа 2021 года.

Второй пик пришелся на 7 ноября, когда Магуайр написал в Твиттере извинения после домашнего поражения «Манчестер Юнайтед» от соперника «Ман Сити» со счетом 2:0.

Защитник «Ньюкасла» Киаран Кларк, который в настоящее время находится в аренде у «Шеффилд Юнайтед», был удален с поля против «Норвича» в ноябре, и 78% оскорбительных твитов, которые он получил, пришлись на этот день.

Джеймс Макартур из «Кристал Пэлас» также стал объектом всплеска оскорблений после того, как в октябре получил желтую карточку за то, что наступил на Букайо Саку в матче против «Арсенала».

«Курсор» писал ранее, что известный израильский футболист, который играл в украинском «Шахтере» официально подписал контракт с английским «Фулхэмом» — игрок пробудет там до конца сезона 2022-23.