Известный израильский футболист, который играл в украинском «Шахтере» официально подписал контракт с английским «Фулхэмом» — игрок пробудет там до конца сезона 2022-23.

Звезда израильского футбола Манор Соломон подписал контракт с командой английской премьер-лиги «Фулхэм», сообщает клуб.

23-летний Соломон, выступавший за украинский донецкий «Шахтер», получил разрешение временно покинуть свой клуб после того, как футбольная лига в Украине была приостановлена из-за вторжения россии*.

Соломон, нападающий сборной Израиля, подписал контракт с новым клубом «Фулхэм» до конца сезона 2022-23, после чего он вернется в «Шахтер».

Клуб объявил о подписании контракта в видеоролике под названием «Теперь ты с нами».

«Я очень рад и счастлив оказаться в Фулхэме и не могу дождаться, когда почувствую особую атмосферу на Крейвен Коттедж», — говорится в заявлении Соломона, опубликованном на сайте клуба.

«Здесь собраны замечательные игроки, и я полон решимости помочь Фулхэму достичь своих целей на этот год. Я также хочу крепко обнять своих друзей и болельщиков в Украине. Вы в моих мыслях».

Соломон будет единственным израильтянином, играющим в настоящее время в английской Премьер-лиге.

Напомним, что протест против изменения климата задержал Тур де Франс в пятницу во время его 19-го этапа.

Курсор также сообщал, что сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала командное золото вчера вечером на 21-й Маккабиаде. Второе место заняли США, а третье – Аргентина.

Курсор ранее писал, что израильтянин стал первым пловцом, выигравшим три раза подряд на Маккабиаде.