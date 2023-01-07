Не время для Зидана: сборная Франции продлила контракт с главным тренером

Дидье Дешам подписал новый контракт со сборной Франции, которой он будет руководить до 2026 года.

Об этом сообщила Федерация футбола Франции (FFF).

Таким образом, путь Дешама в национальной сборной в качестве тренера продолжается с 9 июля 2012 года. За это время под его руководством команда провела 139 поединков, где отметилась 89 победами, 28 ничьими, 22 поражениями, 279 забитыми голами и 119 пропущенными.

Также сборная Франции выиграла Чемпионат мира 2018 года, Лигу наций 2021 года, вышла в финал Евро-2016 и Чемпионата мира 2022. Ги Стефан, помощник Дидье Дешама, Франк Равио, тренер вратарей, и Сирил Мойн, тренер по физподготовке, также продолжат свою миссию во французской команде.

Кроме бразильца Марио Загалло, немца Франца Беккенбауэра и его, никто не выигрывал чемпионат мира как игрок и как тренер. Дешам добился этого, выиграв Чемпионат мира в *россии в 2018 году, через двадцать лет триумфа в финале ЧМ против Бразилии против на «Стад де Франс».

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