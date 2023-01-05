В сети показали самые редкие фотографии с Лео Месси

После того, как Месси помог Аргентине выиграть чемпионат мира в прошлом месяце, фанаты выражают ему любовь и благодарность в соцсетях.
Один из поклонников опубликовал самые редкие фото своего кумира в Twitter, и они собрали множество лайков и комментариев. Наверняка многие из этих снимков вы еще не видели.
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