Сорвался дебют Роналду в Аль-Насре: что случилось

Поклонникам «Аль-Насра» придется немного подождать, чтобы увидеть их новое крупное подписание в действии.

Дебют Криштиану Роналду в «Аль-Насре» был отложен на пару недель из-за того, что португальского форварда дисквалифицировали на два матча из-за инцидента во время его пребывания в Англии.

37-летний Роналду получил бан на два матча за то, что выбил телефон из рук болельщика после игры с «Эвертоном», когда он играл за «Манчестер Юнайтед».

Так как контракт Роналду с «МЮ» был расторгнут, дисквалификацию перенесли на его новый клуб.

Это означает, что запрет был перенесен на «Аль-Наср», и саудовскому клубу придется сыграть два следующих соревновательных матча без Роналду.

Отмечается, что это стало ударом по команде, которая продала 28 000 билетов на матч, который должен был стать дебютным для португальца.

Вместо этого его дебют теперь намечен на 21 января, когда «Аль-Наср» сыграет с «Эттифаком».

«Аль-Наср» в настоящее время занимает первое место в таблице Saud Pro League. Они на одно очко опережают «Аль-Шабаб».

Отметим также, что СМИ во Франции предполагают, что Лионель Месси встретится с Криштиану Роналду в конце этого месяца, когда «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Аль-Насром» в январском товарищеском матче. Первоначально французская сторона планировала совершить визит в Саудовскую Аравию в прошлом году, но опасения по поводу пандемии коронавируса помешали поездке состояться, однако «ПСЖ» все еще должен выполнить контрактные обязательства в рамках тура.

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