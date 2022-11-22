Незабитый пенальти лишил победы на ЧМ-2022: обзор матча Мексика – Польша

Один из лучших футболистов мира не реализовал убойный шанс.

В рамках 1-го тура Чемпионата Мира-2022 в Катаре матч провели сборные Польши и Мексики, которые сыграли со счетом 0:0.

С самого начала матча мексиканцы начали доминировать и имели отличные возможности, чтобы «распечатать» ворота поляков. Однако, Хесус Гальярдо и Алексис Вега не воспользовались своими возможностями.

Польше не удалось создать опасных моментов для своего лидера Роберта Левандовски. На перерыв команды ушли при нулевом счете.

В начале второго тайма Левандовски упал в штрафной сборной Мексики после столкновения с соперником. Судя изучил видеоповтор и решил, что Польша пробьет пенальти.

11-метровый решил пробить лидер поляков, но Гильермо Очоа, голкипер Мексики, отразил его удар. Спустя некоторое время свой класс показал голкипер поляков Войцех Щенсный, который спас ворота от удара соперника Генри Мартина.

Под конец матча обе сборные имели шансы на победу, но тщетно. Таким образом, этот матч стал уже вторым «сухим» поединком на ЧМ-2022 после противостояния Дания ‒ Тунис.

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