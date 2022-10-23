Определился победитель баскетбольного Кубка Лиги

Судьба противостояния между тель-авивскими Маккаби и Хапоэлем решалась в овертайме.

Победителем израильского Кубка Лиги по баскетболу стала команда Маккаби из Тель-Авива. В драматическом финальном матче победил еще один клуб из Тель-Авива, Хапоэль.

Маккаби был сильнее в первой четверти — 24:16, а во второй 10-минутке нарастил свое преимущество до 11 очков — на большой перерыв команды ушли при счете 47:36.

Однако после паузы Хапоэль воспрял: еще в третьей четверти команде удалось сократить отрыв в счете до девяти пунктов — 62:53. В заключительной же 10-минутке Хапоэлю удалось ликвидировать и этот гандикап соперника и, таким образом, перевести игру в овертайм.

И все же на большее Хапоэль не хватило: дополнительное время осталось за соперником. Финанльная сирена зафиксировала счет 88:84 в пользу Маккаби.

Как сообщал Курсор, в июле турецкая звезда НБА и правозащитник Энес Кантер Фридом прибыл в Тель-Авив, чтобы организовать баскетбольный лагерь для детей из разных слоев общества. Кантер разместил видео, на котором он приземляется вблизи Тель-Авива, на своей странице в Instagram.

Баскетболист, который в настоящее время является свободным агентом, решительно высказывается о своих убеждениях, выступая против сотрудничества НБА с китайским правительством, а также против поведения своей родной страны — Турции.

В своих интервью он говорил, что сожалеет об антиизраильской риторике, которую он регулярно слышит в Турции и от ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также Курсор информировал о том, что менеджмент Хапоэля из Тель-Авива объявил о подписании контракта с чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс», защитником Джорданом Макреем.